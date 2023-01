Gewaltwelle: Explosionen und Schüsse in Stockholm

In der zweiten Nacht in Folge wurde im Stockholmer Randbezirk Farsta Freitagfrüh eine Wohnung beschossen, ohne dass jemand verletzt wurde. Wenige Stunden zuvor war in einem Stiegenhaus in Årsta - ebenfalls im Süden von Stockholm - eine Sprengladung explodiert. Nach Angaben der Zeitung „Aftonbladet“ wurden Reste einer Handgranate gefunden. Verletzt wurde auch hier niemand. Festnahmen gab es nicht.