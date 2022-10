Mädchen (12) erschossen: 3 Schweden angeklagt

Die zwölfjährige Adriana war in einer Augustnacht 2020 in der Ortschaft Botkyrka bei Stockholm spazieren gegangen und hatte sich mit Freunden in einer Fastfood-Filiale neben einer Tankstelle getroffen, wie „Dagens Nyheter“ berichtete. Auf dem Parkplatz standen auch zwei Männer in Schutzwesten, die das eigentliche Ziel des Angriffs gewesen sein sollen. Dann fuhr ein weißer Wagen vor und aus dem Fahrzeug fielen Schüsse - das Mädchen wurde Opfer von Irrläufern.