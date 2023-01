Autofahrer entpuppt sich als Posträuber auf Flucht

Nach dem Überfall auf eine Postfiliale in der Wiener Innenstadt sind am Freitag neue Details bekannt geworden. Wie berichtet, hatte ein Mann am Donnerstagvormittag das Geschäft betreten, vorgegeben, eine Waffe bei sich zu haben, und Bargeld erbeutet. Fest steht mittlerweile auch, was den Verdächtigen zu dieser Tat trieb.