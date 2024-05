Partnerschaft mit Shenzhen: Nachhaltigkeit stärken

Die von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke angeführte Delegationsreise in verschiedene chinesische Wirtschaftsmetropolen gipfelte diese Woche in der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Wirtschaftsagentur Wien und der Stadt Shenzhen. Dadurch soll der Austausch für Unternehmen und Startups in den Bereichen grüne Technologien und Smart-City, Digitalisierung und Life Sciences stattfinden.