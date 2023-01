Arsenal gegen Manchester United ab 17.30 Uhr LIVE

Arsenal trifft auf den acht Zähler zurückliegenden Dritten Manchester United, der sich vom bitteren Punktverlust beim 1:1 gegen Crystal Palace erholen muss. Nach dem jüngsten Lauf hatte so mancher United-Fan wohl sogar leise vom Titel geträumt. Das dürfte nach dem 1:1 gegen Palace am Mittwoch vorbei sein. In der Nachspielzeit schenkte man den „Dreier“ her. „Wir müssen für das zweite Tor mehr investieren. Ich habe einfach nicht gesehen, dass wir auf das 2:0 gegangen sind“, monierte Trainer Erik ten Hag danach.