FP-Politikerin wirbt für VP + Streik in Frankreich

Die blaue Landtagsabgeordnete Aigner kritisiert Niederösterreich-Spitzenkandidat Udo Landbauer in einem Video scharf. Sie ruft dazu auf, Landeshauptfrau Mikl-Leitner zu wählen. Und: Die französische Regierung will das Pensionsalter von 62 auf 64 anheben - zum Unmut Hunderttausender von Menschen, die dagegen auf die Straße gehen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Donnerstag, den 19. Januar, mit Stefana Madjarov.