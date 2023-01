ÖVP-Frau wird tatsächlich Gerichtspräsidentin

„Im Bericht der Kommission wird hervorgehoben, dass Verena Ennemoser mit ihrer fachlichen Expertise in unterschiedlichen Rechtsbereichen überzeugt hat. Außerdem verfügt sie über langjährige Führungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und ist damit bestens als Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts geeignet“, so Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Personallandesrat Werner Amon.