Gericht: ÖVP-Frau soll neue Präsidentin werden

Ennemoser hat in der ÖVP eine steile Karriere hingelegt: Sie war Mitarbeiterin im Büro von Detlev Eisel-Eiselsberg, als dieser noch Stadtrat in der Murstadt war, wurde danach auf den Chefsessel der Grazer Baubehörde gehievt, ehe sie Leiterin des Präsidialamts im Rathaus wurde. Ennemoser versuchte auch, sich beim damaligen schwarzen Bürgermeister Siegfried Nagl als neue Holding-Graz-Vorständin in Stellung zu bringen. Allerdings erfolglos. Man wird in einigen Wochen sehen, wie die neue Chef-Suche ausgeht . . .