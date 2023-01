Jobs ausgedealt? Kritik an mangelnder Transparenz

Auch die Grünen üben Kritik

Über mangelnde Transparenz seitens der Landesregierung mit Christopher Drexler (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ) an der Spitze beschweren sich auch die Grünen. Noch immer erfahre der Landtag nicht, was die steirischen Landesräte mit ihren Amtskollegen anderer Bundesländer in den Landesreferenten-Konferenzen beschließen. „Jede Art von Offenheit wird als Zumutung empfunden!“