Wie Söhne die Schmerzen des Vaters lindern möchten

Schlimmer konnte der Start in das neue Jahr kaum beginnen: Manuel Lemke aus Echsenbach im Waldviertel reparierte vor zwei Wochen eine Pumpe in luftiger Höhe. Plötzlich schoss heißes Wasser aus der Anlage, die ein Fünftel seiner Hautoberfläche verbrühte. Um sich zu retten, sprang er vier Meter in die Tiefe und zertrümmerte sich dabei das rechte Fersenbein.