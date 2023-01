OMV führt Probebohrung im Weinviertel durch

Die OMV führt seit dem Jahreswechsel 2022/23 Probebohrungen im niederösterreichischen Wittau durch. Dem waren seismologische Untersuchungen in den Jahren 2017 bis 2019 im Wiener Becken und im Weinviertel vorausgegangen, wobei sich Wittau als am hoffnungsvollsten herausstellte, so ein OMV-Sprecher am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“. Die Probebohrungen sollen nun ein halbes Jahr dauern, eine eventuelle Förderung könnte dann in ein bis zwei Jahren starten.