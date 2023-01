Immer mehr ältere Menschen sind berufstätig

In Europa arbeiten ältere Menschen immer häufiger. In der EU erhöhte sich die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen innerhalb von zehn Jahren um 13 Prozentpunkte auf 60 Prozent im Jahr 2021. Deutschland lag mit 72 Prozent (plus zehn Prozentpunkte) deutlich über dem EU-Schnitt, dahinter liegen Schweden (77 Prozent) und Dänemark (72 Prozent).