Oberösterreicher wurde in Videospiel verewigt

Als einziger Österreicher gab Johannes Keferböck in den letzten Jahren auch immer wieder in der Rallye-WM Gas, 2022 nahm der Mühlviertler etwa gleich bei drei Rennen auf höchstem internationalen Niveau teil. Mit seinem schwarz-grünen Skoda ist er dabei nicht nur den Fans ins Auge gestochen, sondern auch den Machern des offiziellen WRC Videospiels. In dem sind nämlich in der aktuellen Version neben Weltmeister Kalle Rovanperä und Co. auch Keferböck und Beifahrer-Ikone Ilka Minor spielbar.