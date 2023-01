„Die Welt darf weder heute noch irgendwann zögern“

Unterdessen dauern die Beratungen der westlichen Alliierten über die mögliche Lieferung von Kampfpanzern an das ukrainische Heer an. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hielt sich in Davos bezüglich Leopard-Kampfpanzer-Lieferungen bedeckt. Deutschland sei hinter den USA und mit Großbritannien bereits das Land, das der Ukraine am meisten Militärhilfe zukommen lasse. Man müsse sich mit den USA absprechen und aufpassen, dass sich der Krieg nicht in eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO entwickle.