92 Nester von Titanosauriern in Indien entdeckt

Bildeten Titanosaurier Brutkolonien?

Die Anordnung der in Indien gefundenen Nester lasse darauf schließen, dass die Titanosaurier ihre Eier in seichten Gruben versteckt haben, wie es heutzutage Krokodile tun, berichtet das Forscherteam um Harsha Dhiman von der Universität Neu-Delhi in einer Aussendung. Vermutlich haben die Tiere Brutkolonien gebildet haben, wie es bei manchen Vogelarten üblich ist, so die Wissenschaftler.