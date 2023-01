Pamela Anderson enthüllt ihre einzige wahre Liebe

Scheidung war Tiefpunkt in Pams Leben

Anderson zeigte ihren Ehemann bei der Polizei an, der daraufhin wegen schwerer häuslicher Gewalt sechs Monate im Gefängnis verbrachte. Dennoch war die folgende Scheidung der größte Tiefpunkt im Leben von Pam. „Ich war am Boden. Ich konnte nicht glauben, dass die Person, die ich am meisten liebte, zu so etwas in der Lage war. Wir waren beide unendlich traurig, aber ich musste meine Babys beschützen!“