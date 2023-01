Lkw-Lenker stieg nach Absturz selbst aus Wrack

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr lenkte ein 30-jähriger österreichischer Staatsbürger einen Lkw auf der Zillergrund-Privatstraße in Richtung taleinwärts. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn geriet er mit dem Lkw ins Rutschen und in der Folge über den linken Fahrbahnrand hinaus.