Die Königin von Cortina glaubt an die Wende

Drei Schlüsselstellen

Wofür Conny Hütter und Co. drei Schlüsselstellen meistern müssen: „Die Traverse oben ist extrem, da geht es darum, beide Ski anzubehalten. Dann der Tofana-Schuss, bei dem die 130-km/h-Marke geknackt werden kann - da muss man das Herz in die Hand nehmen. Und in der Delta-Kurve kannst du nochmals Zeit gut machen“, so die zweifache Sportlerin des Jahres.