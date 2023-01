Karner traf vor Besuch in Bulgarien Frontex-Chef

„Leijtens will den exekutiven Charakter in den Mittelpunkt von Frontex stellen. Außerdem will er, dass Frontex wieder Grenzkontrollen an der ungarisch-serbischen Grenze durchführt“, sagt Karner. Ein weiteres Ziel von Leijtens soll sein, dass Frontex klarere Befugnisse von den EU-Ländern für den Grenzschutz bekommt. Karner: „Die Grenze mit Nachdruck und Konsequenz schützen, das muss das Ziel sein - aber natürlich nach menschenrechtlichen Standards.“