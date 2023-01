Karner zu Gesprächen über Migration in Polen

Grenzschutz als Dauerthema

Der polnische Grenzschutz hat im vergangenen Jahr an der Grenze zu Weißrussland deutlich weniger illegale Einreiseversuche registriert als 2021. Vergangenen Sommer hatte Polen den Bau der Barriere an seiner Grenze zu Belarus abgeschlossen. Die polnisch-weißrussische Grenze ist 418 Kilometer lang, davon verlaufen 186 Kilometer über Land, der Rest durch Seen und Flüsse.