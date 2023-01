LASK bedient sich bei Tschechiens Vizemeister

Der LASK verstärkt sich pünktlich vor dem Trainingslager in Belek mit Rechtsaußen Moses Usor. Der 20-jährige Nigerianer kommt leihweise für ein Jahr vom tschechischen Vizemeister Slavia Prag zu den Schwarz-Weißen, der LASK besitzt eine Kaufoption. Der flinke Offensivspieler wechselte im April des Vorjahres aus seiner Heimat nach Tschechien und sorgte mit hervorragenden Auftritten bei Slavia Prag B für Aufsehen. In neun Einsätzen steuerte Moses Usor sechs Treffer und drei Assists bei und erspielte sich so einen Platz im Profikader. Auch dort konnte der 20-Jährige überzeugen und kam in der laufenden Saison in 27 Spielen auf sechs Tore und zwei Vorlagen.