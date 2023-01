„Mausfahndung“: Bub (3) bekommt Stofftier-Familie

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Anrufe bei der Polizei Freilassing eingingen. Zahlreiche Bürger boten ihre Hilfe an. Ob aus dem Berchtesgadener Land, dem Chiemgau, Traunstein oder auch aus Salzburg, München oder Kärnten, viele Menschen hatten eine ähnliche Maus zu Hause und wollten diese spenden. Wieder andere schickten Mäuse per Post oder kamen auf der Dienststelle vorbei, um eine „Ersatz-Maus“ abzugeben. In Gesprächen erzählten sie dann, wie die Kuscheltiere in ihre Familien kamen und dass sie gerne bereit seien, diese weiterzugeben, um dem Jungen eine Freude zu machen.