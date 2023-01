Bayrische Polizei fahndet nach „der Maus“

Laut Polizei hatte der Bub am 4. Jänner sein geliebtes Stofftier in der Freilassinger Innenstadt verloren. „Die Maus hat für den Jungen einen nicht zu beziffernden emotionalen Wert“, heißt es im Fahndungsaufruf der Polizei. Jeden Tag begleitete die Stoff-Maus den Buben in den Kindergarten. „Das neue Jahr wäre für den Buben natürlich um so schöner, wenn er seinen treuen Freund wieder zurückbekäme“, appellieren die Beamten an die Bürger und bitten: „Helft mit und findet die Maus.“