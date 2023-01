Bürger werden gegen Bohrungen in Naturjuwel aktiv

Wer hat den undurchsichtigen Erdgas-Deal in Molln mit dem australischen Unternehmen ADX Ltd zu verantworten?“, versuchte SPÖ-Landeschef Michael Lindner bei der Sitzung der oö. Landesregierung herauszufinden. Antworten auf diese und andere brennende Fragen fielen aber derart unzufriedenstellend aus, dass die SPÖ nun eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner einbringen will. „Aufklärenswert ist auch, warum ein ausländisches Unternehmen den Auftrag erhalten hat und nicht die teilverstaatlichte OMV. Und wie kann ausgeschlossen werden, dass rot-weiß-rotes Erdgas am Ende überteuert nach Österreich zurückgekauft werden muss?“, kritisiert Lindner.