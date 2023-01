Brandanschlag aus Groll auf Ex-Schwiegereltern

Doch Staatsanwältin Karin Sperling ist sich sicher: Der Türke soll in der Nacht auf den 11. September in Kuchl das Auto seiner Ex-Schwiegereltern angezündet haben. Dazu nutzte er mit Brandbeschleuniger getränktes Heu. Und über mehrere Monate, also von Mai bis September, soll er oft vor der Haustüre seiner Ex-Frau verweilt haben - Bier trinkend und schreiend. „Zumindest einmal die Woche“, so Sperling.