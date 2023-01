Dreifacher Mordversuch: Zwei 18-Jährige angeklagt

Es ist unvorstellbar, welche Todesängste ein Grazer Student im Februar 2022 in der Mondscheingasse durchlebte. Mit Messern gingen zwei Frauen grundlos auf ihn los - ein Zufallsopfer. Von vorne und von hinten attackierten ihn die damals 18-Jährigen. „Er führte panisch an zwei Fronten einen Überlebenskampf“, heißt es in der Anklage.