Für Behinderte ist Leben im Alter doppelt fordernd

„Menschen brauchen in dieser Lebensphase ihr gewohntes Wohnumfeld, Vertrauen, Halt und Bezugspersonen, die ihre Bedürfnisse kennen“, beschreibt Lebenshilfe-Geschäftsführer Georg Willeit die Anforderungen an sein Team. Worauf man dabei achten muss, vermittelt Pädagogin Weberndorfer in neuen Palliativ-Schulungen für Mitarbeiter der Lebenshilfe Tirol. Dabei geht es um all die praktischen und emotionalen Stützen, die für Menschen in der letzten Lebensphase wichtig sind. Umso mehr, wenn es sich um Menschen mit einer Behinderung handelt.