Kettenhund zum Sterben auf die Straße gesetzt

„Ich bin wirklich erschüttert, was dieser arme alte Hund alles ertragen musste!„, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. “Warum derart lange keiner der Nachbarn etwas gesagt hat, wird mit Angst vor Nachbarschaftskonflikten begründet. Ich kann in diesem Fall nur auf ein Tierhaltungsverbot hoffen, wenn sich dieser schreckliche Verdacht bestätigt und sich die eingegangenen Hinweise und Meldungen verifizieren sollten."