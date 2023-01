Ließ Slowakin Ex-Freund in Sinabelkirchen töten?

Eiskalt wurde im Juni 2001 der Italiener Gianmaria Vitali auf einem Feldweg nahe der Autobahnauffahrt Sinabelkirchen hingerichtet – mit einem Messerstich in den Rücken und einem Schuss in die Schläfe. Lange Zeit tappten die Ermittler im Dunkeln. 2016 kam nach Hinweisen zweier schwerkrimineller Zeugen aber wieder Schwung in den Cold Case, nach insgesamt 18 Jahren vermeldeten die Behörden, den Kriminalfall gelöst zu haben.