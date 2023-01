Zustrom zum neuen Parlament reißt nicht ab

Nicht nur am Samstag, wenngleich bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel, hat das neu eröffnete Parlament in Wien gewaltigen Zustrom erfahren - auch am Sonntag war das Interesse der Bevölkerung am herausgeputzten neuen alten Hohen Haus ungebrochen. Selbst Regen hielt die Menschen nicht von einem Besuch und langen Wartezeiten im Freien ab.