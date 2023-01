Neues altes Hohes Haus: Was Sie wissen müssen

Acht Nationen, elf Muttersprachen, 17 Kronländer, mehr als 30 Parteien und Gruppierungen - so präsentierte sich das Abgeordnetenhaus in der Monarchie, das erste multinationale Parlament der Welt. Die Verhandlungen wurden dennoch nur in deutscher Sprache geführt. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich wählte der Reichskommissar das Parlamentsgebäude als Dienstsitz, später war es das Gauhaus der NSDAP. Im Februar 1945 wurde es von Fliegerbomben getroffen, der Bau wurde großflächig zerstört.