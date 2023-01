An die Wand fahren | Ohne kleben

Viel hatte man in den vergangenen Wochen nicht zu hören bekommen vom dritten Gesundheitsminister in der gerade einmal drei Jahre alten türkis-grünen Regierung. Der Regierungsklausur am Dienstag und Mittwoch war Johannes Rauch krankheitsbedingt auch ferngeblieben. Untätig war er freilich nicht, wie „Krone“-Leser schon gestern früh wussten: Die Ankündigung des Gesundheitsministers in unserer Samstag-Ausgabe, er plane im Laufe dieses Jahres das Aus für alle Corona-Gesetze und -Verordnungen, schlug medial wie eine Bombe ein. Der „Krone“-Bericht wurde breit zitiert und diskutiert. In der heutigen „Krone“ kommt der aus Vorarlberg stammende Politiker nicht nur zum Ende der Corona-Maßnahmen zu Wort, sondern spricht im Interview auch über den Zustand des Gesundheitssystems in Österreich. Innenpolitik-Redakteurin Petja Mladenova wollte von Rauch unter anderem wissen, ob er denn das Gesundheitswesen in Österreich überhaupt für reformierbar halte. Da findet der hauptzuständige Politiker drastische Worte: „Es wird reformierbar sein müssen. Wir können noch 5 Jahre so weitermachen wie jetzt. Schaffen wir es nicht, da zu Reformschritten zu kommen, fährt das Ding an die Wand.“ Die Diagnose des Gesundheitspolitikers ist also klar. Ob es die „Therapie“ auch sein wird? Daran wird er gemessen werden.