Steirischer ORF-Chef: „Keine Hofberichterstattung“

Gab oder gibt es Interventionen ohne Androhung von Konsequenzen?

Es gibt von vielen den Wunsch, in den erfolgreichen Sendungen des ORF Steiermark vorzukommen, das reicht vom Sport über die Kultur bis zur Gesellschaftsberichterstattung - und natürlich macht da die Politik keine Ausnahme. Eine Presse-Einladung und selbst ein anschließendes Telefonat mit der Frage, ob die Veranstaltung von uns besetzt wird, sind keine Intervention. Ich bin mir sicher, so etwas gehört auch zum täglichen Geschäft einer Zeitungsredaktion. Die Entscheidung fällt in den Redaktionskonferenzen.