Kommission untersucht Vorwürfe gegen ORF-NÖ-Chef

Helga Krismer, Landessprecherin der niederösterreichische Grünen, hat sich in einem „Offenen Brief“ an Weißmann gewandt. Die Vorwürfe gegen Ziegler seien schwerwiegend. „Da der Landesdirektor selber daraus keine Konsequenzen zieht, erwarten wir von ihnen Herr Generaldirektor im Interesse des ORF, Herrn Robert Ziegler von seiner Funktion ‘freizustellen‘“, so Krismer. Gerade in den nächsten Wochen, vor einer Landtagswahl, „ist es aus unserer Sicht wichtig die Unabhängigkeit der Berichterstattung des ORF Niederösterreichs sicher zu stellen“.