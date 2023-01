So übt die heimische Politik Macht auf den ORF aus

Während am Montag von einer Prüfungskommission auf dem Küniglberg in ersten Anhörungen ORF-Mitarbeiter zu diesen massiven Vorwürfen befragt werden, spitzt sich die Debatte um politische Einflussnahme auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, per Gesetz der Objektivität und Unabhängigkeit verpflichtet, zu.