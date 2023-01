„Der ORF wird in seinen Grundfesten erschüttert“

Was muss passieren, damit Sie am Ende sagen: Die Kommission war sinnvoll – oder umgekehrt, die hätten wir uns ersparen können?

Wir werden die Vorwürfe penibel überprüfen und feststellen, ob es Verstöße gab. Aber es geht um mehr. Die Frage ist: Kann der ORF seinen journalistischen Auftrag, nämlich unabhängig, ausgewogen und fair zu berichten, erfüllen? Die Vorwürfe in Niederösterreich haben Auswirkungen auf den gesamten ORF und erschüttern ihn in seinen Grundfesten. Eine seiner Säulen, nämlich die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ausschließlich seinen Sehern und Hörern und nicht der Politik verpflichtet ist, beginnt schon zu wackeln – das ist gar nicht gut. Und es geht um die journalistische Haltung: Wenn man permanent nach außen ruft, unabhängig zu sein, kann man nicht im Innenverhältnis diese Unabhängigkeit korrumpieren. Die Kommission kann ein Weckruf an alle Redaktionen sein.