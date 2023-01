Bedenklicher Auftritt von Austria Lustenau

Die Konsequenz: Der Trainer strich den geplanten freien Sonntag, nimmt sein Team ins Gebet. Was Mader am meisten störte: „Es hat sich keiner empfohlen, das stimmt mich sehr bedenklich.“ Lustenau trat gegen Illertissen ohne die Stammspieler Schierl, Gmeiner, Diaby, Adriel, Schmid, Grujcic und Türkmen an. Auch junge Akteure wie Küng, Bacic oder Koc kamen nach der Pause zum Einsatz. Zudem feierte Daniel Tiefenbach nach einjähriger Verletzungspause sein Comeback.