Gäste kleben sich in Salzburg für Bier an Bar fest

Klebende Klimaaktivisten scheiden die Geister, sind der Schrecken der Pendler und führen zu lebhaften bis entgleisten Diskussionen. Egal ob im Netz, am Stammtisch oder im Büro. Sicher ist jedenfalls: Unter Klimaschützern, die sich am Asphalt festkleben, hat der Lungau weder auf der Katschbergstraße noch am Tauernpass zu stöhnen. Jedenfalls noch nicht. Auch wenn man sich in Salzburgs äußerstem Süden von Zederhaus bis Ramingstein in Sicherheit wiegt, haben einige hiesige Wirte die Angelegenheit zum Thema erklärt. Beflügelt durch das Klima-Engagement der sogenannten „Letzten Generation“ im Mantel des zivilen Ungehorsams betätigen sie sich als „Hüttenaktivisten“. Tenor: an den Wirtshaustisch statt auf die Straße kleben!