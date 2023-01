Nach Streit: Ballonwoche in Filzmoos startet doch

Ende letzten Jahres mussten Heißluftballon-Fans kurz die Luft anhalten, denn: Die berühmten Heißluftballonwochen in Filzmoos drohten zu platzen. Stein des Anstoßes damals: Die mit Gas betriebenen Ballone, die in Zeiten der Krise tagelang am Himmel schweben, wollten einige Filzmooser diesen Winter nicht sehen. „Mich haben Bedenken von Bürgern hinsichtlich Durchführung der Veranstaltung erreicht“, erzählte Bürgermeister Christian Mooslechner (SPÖ) der „Krone“ damals.