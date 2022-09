Ballonwochen in Filzmoos drohen nun zu platzen

Es rumort in Filzmoos. Stein des Anstoßes: Die von 14. bis 28. Jänner 2023 geplanten Heißluftballonwochen. „Mich haben Bedenken von Bürgern hinsichtlich Durchführung der Veranstaltung erreicht“, erzählt Bürgermeister Christian Mooslechner der „Krone“. Mit Gas betriebene Ballone, die in Zeiten der Krise tagelang am Himmel schweben, wollen einige Filzmooser diesen Winter nicht sehen.