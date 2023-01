Scholz: Aus für AKW „definitiv“ im Frühjahr

Irak bei Gasimporten „gern gesehener Partner“

Gasimporte aus dem Irak kann sich der deutsche Kanzler dagegen gut vorstellen.„Anders als in der Vergangenheit werden wir uns nicht von einzelnen Lieferanten abhängig machen, aber viele andere mobilisieren, mit ihnen eng kooperieren“, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Iraks Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani am Freitag in Berlin. „Der Irak wäre für uns ein sehr gern gesehener Kooperationspartner bei dem Import von Gas und Öl nach Deutschland.“