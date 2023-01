Greta Thunberg in Lützerath angekommen

Letzte Generation reist mit Zug an

Nach der Aktion vor der Wiener Secession stieg ein Teil der Gruppe Letzte Generation am Freitag in den Zug und machte sich auf den Weg ins deutsche Lützerath. Dort soll an Ort und Stelle gegen die Räumung und für Klimaschutz demonstriert werden. Aus Österreich reisen außerdem Vertretende der Bewegungen LobauBleibt, Fridays For Future und System Change, not Climate Change an. „An Orten wie Lützerath entscheidet sich, ob wir im Kampf um unser aller Zukunft erfolgreich sein werden! Hier wird nicht nur ein Dorf zerstört - es geht im wahrsten Sinn des Wortes um unsere Lebensgrundlagen, die abgebaggert und verheizt werden sollen. Wir werden die Zerstörung dort aufhalten, wo sie passiert (...)“, sagte Manuel Grebenjak von System Change, not Climate Change.