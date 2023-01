Tunnel bereiten Polizei in Lützerath Probleme

Die Besetzer des Ortes, der dem Braunkohle-Abbau weichen soll, hatten am Donnerstag in den sozialen Netzwerken über einen Tunnel berichtet und die Polizei gewarnt, mit schwerem Gerät in den Bereich zu fahren. Die Polizei bestätigte, dass es mindestens zwei Tunnel gebe. Allerdings befänden sich nur in einem auch Aktivisten. An sie komme die Polizei bisher nicht heran. Spezialkräfte des Energiekonzerns RWE und vom Technischen Hilfswerk müssten sich nun darum kümmern, „wie die Rettung in geeigneter Weise vorgenommen werden kann“, sagte Weinspach am Donnerstagabend im WDR.