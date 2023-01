Neureuther: „Sehr schwere Zeit für uns, aber …“

Wengen „ein Kraftort“

Der Schweizer Ski-Ort sei „ein Kraftort“ für die Familie. Vater Christian gewann zweimal, Mittermaier stand mehrfach am Stockerl - und auch Felix sei dort „ein paar Mal nicht ganz so schlecht gefahren“, so der zweifache Wengen-Sieger. „Deswegen ist es gut, hier zu sein, und absolut im Sinne der Mama“, so Neureuther, den die große Anteilnahme freut. „Das zeigt, dass die Mama viele Dinge richtig gemacht hat.“