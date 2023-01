Ski-Welt trauert: Legende Rosi Mittermaier ist tot

Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck verzauberte „Gold-Rosi“ die deutsche Nation. Sie gewann Gold in der Abfahrt und im Slalom, dazu Silber im Riesentorlauf. „In meinem Elternhaus war ein ganzes Zimmer voll mit Post und Paketen. In einem Monat sind 27.000 Briefe gekommen, das hat uns der Postbote erzählt, der ist total narrisch geworden, weil er die ganze Flut rauf auf die Winklmoosalm bringen musste“, erinnerte sich Mittermaier anlässlich ihres 70. Geburtstags.