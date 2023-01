„Absolute Mehrheit für Blau-Rot in Griffweite“

„FPÖ und SPÖ erreichen in der zuletzt veröffentlichten Umfrage von Unique Research zusammen 47 Prozent, die absolute Mehrheit für blau-rot ist in absoluter Griffweite“, so Ebner am Freitag. Beide hätten sich demnach in der Vergangenheit bereits zusammengetan, wie er ergänzt: „Etwa, wenn es um die Kritik am Rechnungshof geht, wenn es um die Kritik am ORF geht, wenn es um den U-Ausschuss geht. Und beide haben sich schon einmal zusammengetan und den ersten blauen Bürgermeister in der Geschichte Niederösterreichs paktiert. Nämlich bei der letzten Gemeindewahl 2020 in Bad Großpertholz, wo sie sich gegen die stärkste Kraft in der Gemeinde, gegen die Volkspartei, zusammengetan haben“, gab der VPNÖ-Landesgeschäftsführer zu bedenken.