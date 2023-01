In Tirol verschwundener Ukrainer ist aufgetaucht

In ärztliche Betreuung übergeben

Nun kann die Familie des Mannes aufatmen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde der Abgängige in Niederösterreich aufgefunden. „Der 37-Jährige wurde in ärztliche Betreuung übergeben. Wo sich der Ukrainer in der Zwischenzeit aufgehalten hatte, ist unklar“, so die Ermittler.