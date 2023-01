Gibt‘s beim ÖSV ein Comeback der „Maier-Gruppe“?

Um die beiden Letztgenannten drehen sich auch einige Gedankenspiele von Pfeifer. „Ich bin jetzt schon am Überlegen, die Zusammenstellung der einzelnen Trainingsgruppen für die kommende Saison ein wenig zu verändern“, verriet der 48-Jährige, der durchaus mitten in der Nacht aufsteht, um seine Ideen direkt am Laptop niederzuschreiben. „Wenn alle Rahmenbedingungen zusammenstimmen, möchte ich um dieses Duo und den Vorarlberger Lukas Feurstein für die Zukunft eine Gruppe aufbauen, die sowohl den Riesentorlauf als auch Super-G und Abfahrt fährt.“