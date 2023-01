Russland entlässt US-Amerikaner aus Gefangenschaft

Verhandlungen nicht an die Öffentlichkeit gedrungen

Anders als bei der im Dezember ebenfalls aus russischer Haft freigelassenen US-Profibasketballerin Brittney Griner waren die Verhandlungen auf Wunsch der Familie Dudleys nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, wie CNN berichtete. Die Sportlerin war im Februar in Russland verhaftet und wegen Drogendelikten zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Gegenzug für ihre Freilassung ließen die USA den Waffenhändler Viktor But nach Russland ausreisen.