Nerven liegen blank: Putin putzt Minister herunter

Es war ein üblicher Auftritt für das russische Regime: Präsident Putin tauscht sich per Videokonferenz mit seinen Ministern aus und erteilt ihnen Anweisungen. Die langen Sitzungen werden im staatlichen Fernsehen übertragen. Für die lange in Moskau tätige Journalistin Emma Burrows ist die Botschaft, die der Kreml damit senden will, klar: Putin hat alles unter Kontrolle.